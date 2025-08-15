Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 13:22

Печенье из тыквы, которое поражает вкусом: всего 30 минут — и уже едим

Хотите приготовить необычное и ароматное печенье? Попробуйте этот рецепт тыквенного печенья с пряностями — мягкого внутри, с хрустящей корочкой и волшебным ароматом корицы, имбиря и мускатного ореха. Это идеальный десерт к чаю, который порадует нежным вкусом и согревающими нотками осенних специй.

Для приготовления вам понадобится: 150 г очищенной тыквы, 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 250–300 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя и щепотка соли. Тыкву нужно запечь или отварить до мягкости, затем размять в пюре и смешать с сахаром и маслом. Добавьте муку, разрыхлитель и специи — получится мягкое, пластичное тесто.

Сформируйте из теста шарики, слегка прижмите их и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Готовое печенье станет хрустящим снаружи, но останется мягким внутри. Подавайте его к чаю или кофе — ароматная выпечка создаст уютную атмосферу и подарит настоящее удовольствие.

Ранее сообщалось о тайской заправке. Этот соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
печенье
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
