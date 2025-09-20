Пастейш де ната: десерт, который обожает вся Португалия — готовим дома слоеную вкуснятину

Пастейш де ната — национальный десерт Португалии, представляющий собой хрустящие слоеные корзиночки с нежным заварным кремом. Они покоряют сочетанием хрустящей текстуры и нежного кремового вкуса. Это угощение подают к кофе и подают горячими прямо из духовки.

Для приготовления берут 500 г слоеного теста, 250 мл сливок, 150 мл молока, 100 г сахара, 3 желтка, 2 ст. л. крахмала и щепотку ванили. Тесто раскатывают и вырезают кружки, формируя корзиночки в формах. Крем готовят на основе молока и сливок с крахмалом и сахаром, затем добавляют желтки. Формы заполняют кремом и выпекают при 220°С около 20 минут до золотистой корочки. Подают тарталетки горячими, присыпав корицей или сахарной пудрой.

