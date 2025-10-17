Двое взрослых и ребенок погибли после обстрелов ВСУ Двое взрослых и ребенок погибли после обстрела ВСУ жилого сектора в Алешках

Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в результате обстрела ВСУ жилого сектора в Алешках Херсонской области, написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Кроме того, по его словам, из-за удара вражеского дрона оказались повреждены фасад и кровля дома в Каховке.

Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках, — написал Сальдо.

В Каланчаке из-за прилета дрона загорелся топливный резервуар на АЗС, пламя уже потушили, никто не пострадал. Кроме того, после обстрела без света остались 16,5 тысячи человек из 23 населенных пунктов Великолепетихского и Горностаевского округов. На данный момент электричество восстанавливают.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что солдаты ВСУ расправились с тремя людьми во время эвакуации мирных жителей в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские бойцы атаковали группу гражданских с белыми флагами у Красноармейска (Покровска).

До этого стало известно, что в приграничном селе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ погиб волонтер. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, житель Москвы привез гуманитарную помощь. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего.