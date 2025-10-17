Медбрат поверил в загробный мир после реанимации пациента Mirror: медбрат из США поверил в загробный мир после реанимации пациента

Случай с пациентом, пережившим клиническую смерть, кардинально изменил представления американского медбрата о загробной жизни, сообщает Mirror. Медработник признался, что эта история заставила его поверить в существование высших сил.

По его словам, врачи почти 20 минут безуспешно пытались вернуть к жизни мужчину с тяжелейшими травмами. Доктор уже собирался констатировать смерть, когда состояние пациента внезапно стабилизировалось, и его сердце снова забилось.

Придя в сознание, этот мужчина рассказал персоналу невероятные вещи. Он утверждал, что видел все происходящее в реанимационной палате как бы сверху и мог точно описать детали, которые просто не мог знать. Именно его точный рассказ о процедуре спасения и убедил медбрата в существовании жизни после смерти.

Эта история вызвала активный отклик в социальных сетях, где многие коллеги стали делиться похожими случаями. Одна из пользовательниц написала о пациентке, которая после реанимации благодарила за невидимую руку, державшую ее во время кризиса, и за пение гимна, хотя в палате никого не было.

Ранее пенсионер из Бразилии воскрес в морге на глазах у семьи и снова умер. По данным СМИ, мужчину с болезнью сердца доставили в больницу муниципалитета Палмейра-дус-Индиус. Там у него случился инфаркт, реанимировать его медикам не удалось.