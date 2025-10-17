Россиянам назвали неочевидные опасности для собак в квартире

Съеденная бахрома ковра может вызвать у собаки закупорку кишечника, предупредил кинолог Владимир Голубев. По его словам, переданным «Радио 1», домашних питомцев нужно дрессировать и занимать специальными игрушками. К числу опасностей для животных он причислил елочные игрушки и мишуру. Также кинолог рекомендовал зафиксировать все неустойчивые предметы в шкафах и поставить на дверцах такие ручки, которые собаки не смогут открыть.

В обеспечении безопасности в доме вашими помощниками также станут следующие правила. Во-первых, чтобы у собаки было минимум интереса к запрещенным предметам, необходимо занимать ее игрушками и занятиями. Во-вторых, дрессировка играет важную роль. Заучивание команд поможет избежать многих проблем, — объяснил он.

