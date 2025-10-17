Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу школьницы, упавшей на гололеде, пишет Neva.today со ссылкой на городскую прокуратуру. Инцидент случился в середине января.

Как выяснила прокуратура, на набережной канала Грибоедова своевременно не почистили дорогу, что и привело к падению ребенка. В больнице пострадавшей диагностировали сложный перелом ключицы.

В прокуратуру обратилась мать школьницы. По итогам судебного заседания с ответственной за очистку дорог организации взыскали 100 тысяч рублей.

Ранее житель Ленобласти отсудил у соседей компенсацию в 20 тыс. рублей за оставленную ими надпись на его заборе. Соседи написали на его заборе «Здесь живет вор», теперь они должны публично опровергнуть это утверждение.