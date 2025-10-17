Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:32

Задержан россиянин, утопивший в озере вернувшегося с СВО бойца

В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в убийстве вернувшегося с СВО бойца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области задержан житель Петербурга, подозреваемый в убийстве 38-летнего мужчины, недавно вернувшегося с СВО, сообщает 47news. Тело погибшего нашли в озере Хаболово, где его, по версии следствия, утопили, пытаясь скрыть следы преступления.

Оперативники уголовного розыска задержали мужчину в Кудрово. Пропавшего жителя Колпино, участвовавшего в специальной военной операции и приехавшего домой в отпуск, разыскивали с начала октября.

Следствие установило, что между подозреваемым и погибшим произошла ссора на одной из улиц Колпино. В ходе конфликта петербуржец избил знакомого, после чего поместил его в багажник автомобиля Ford Focus. Отъехав от места происшествия, он понял, что пострадавший скончался от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело в Кингисеппский район Ленинградской области. Там он завернул погибшего в тент, обмотал цепью для утяжеления и утопил в озере Хаболово.

По предварительным данным, причиной преступления стал личный конфликт. Военнослужащий, вернувшийся с фронта, узнал, что его жена состоит в отношениях с другим мужчиной, продолжая при этом пользоваться деньгами, которые он отправлял ей по контракту.

Ранее правоохранители задержали в столице мужчину, который устроил поножовщину у известной стены с портретом Виктора Цоя. Злоумышленник успел ранить двоих прохожих, пока на место не прибыла полиция. Все случившееся сняла уличная камера наблюдения. Мужчина вскоре был задержан. Им оказался 49-летний местный житель.

