Задержан россиянин, утопивший в озере вернувшегося с СВО бойца

В Ленинградской области задержан житель Петербурга, подозреваемый в убийстве 38-летнего мужчины, недавно вернувшегося с СВО, сообщает 47news. Тело погибшего нашли в озере Хаболово, где его, по версии следствия, утопили, пытаясь скрыть следы преступления.

Оперативники уголовного розыска задержали мужчину в Кудрово. Пропавшего жителя Колпино, участвовавшего в специальной военной операции и приехавшего домой в отпуск, разыскивали с начала октября.

Следствие установило, что между подозреваемым и погибшим произошла ссора на одной из улиц Колпино. В ходе конфликта петербуржец избил знакомого, после чего поместил его в багажник автомобиля Ford Focus. Отъехав от места происшествия, он понял, что пострадавший скончался от полученных травм.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело в Кингисеппский район Ленинградской области. Там он завернул погибшего в тент, обмотал цепью для утяжеления и утопил в озере Хаболово.

По предварительным данным, причиной преступления стал личный конфликт. Военнослужащий, вернувшийся с фронта, узнал, что его жена состоит в отношениях с другим мужчиной, продолжая при этом пользоваться деньгами, которые он отправлял ей по контракту.

