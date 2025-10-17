Полный откат к бабьему лету: синоптики обрадовали россиян возвращением тепла — когда его стоит ждать

Москвичам рассказали, чего ожидать от природы во втором месяце осени. Оказалось, что дождливая погода сохранится до конца октября.

В пятницу и субботу, 17 и 18 октября, жителей столицы ждет кратковременное потепление. Однако радоваться рано — это явление связано с небольшим циклоном, который не задержится надолго. В эти дни регион окажется в зоне пониженного атмосферного давления.

К воскресенью погода снова изменится: холодный фронт принесет дожди, и они продолжат идти до конца месяца. Метеорологи призывают горожан не убирать зонты и готовиться к затяжным осадкам.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что мокрый снег вперемешку с дождями в Москву и Подмосковье может принести циклон «Барбара». По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.