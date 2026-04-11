Пасхальный пирог «Овечка» — вместо скучных куличей: воздушный, нежный и невероятно красивый

Беру муку, молоко и дрожжи — и пеку сдобный пасхальный пирог в виде овечки, который станет главным украшением праздничного стола. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для Пасхи, когда хочется удивить детей и гостей необычной формой и воздушной текстурой.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, ароматное тесто с ванильным оттенком, а глазки и носик из изюма делают овечку живой и милой.

Для приготовления вам понадобится: 90 г размягченного сливочного масла, 280 мл теплого молока, 2 яйца, 140 г сахара, 550 г муки, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 0,5 чайной ложки соли, 1 чайная ложка ванильного сахара, 3 изюмины для украшения, растительное масло для смазывания, сахарная пудра для подачи. Замесите дрожжевое тесто, дайте подойти. Сформируйте из теста 10 шариков для туловища, выложите на противень в сотовом порядке. Из оставшегося теста сделайте голову, ушки, ножки и маленькие шарики на холку.

Вдавите изюминки для глаз и носа. Дайте подойти 20 минут, смажьте яйцом. Выпекайте при 180 °С 30 минут. Остудите, посыпьте пудрой. Эта овечка вызовет улыбку у всех.

