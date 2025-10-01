Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 07:00

Панкейки с персиками на молоке: вкусные американские оладьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Панкейки с персиками на молоке: вкусные американские оладьи! Это идеальное начало дня с фруктовым настроением. Эти воздушные блинчики с фруктовой сладостью внутри покоряют мягкой текстурой и тонким ароматом. Подавайте их с медом или кленовым сиропом для совершенного вкуса.

Ингредиенты

  • Молоко — 200 мл
  • Персики свежие — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 20 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до пышности, влейте молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте до гладкой текстуры.
  2. Персики очистите от кожицы, нарежьте мелкими кубиками или взбейте блендером и вмешайте в тесто. Выпекайте на сухой сковороде на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

