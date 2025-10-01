Панкейки с персиками на молоке: вкусные американские оладьи! Это идеальное начало дня с фруктовым настроением. Эти воздушные блинчики с фруктовой сладостью внутри покоряют мягкой текстурой и тонким ароматом. Подавайте их с медом или кленовым сиропом для совершенного вкуса.
Ингредиенты
- Молоко — 200 мл
- Персики свежие — 2 шт.
- Мука пшеничная — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 20 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
Приготовление
- Взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до пышности, влейте молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте до гладкой текстуры.
- Персики очистите от кожицы, нарежьте мелкими кубиками или взбейте блендером и вмешайте в тесто. Выпекайте на сухой сковороде на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.