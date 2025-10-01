Панкейки с персиками на молоке: вкусные американские оладьи! Это идеальное начало дня с фруктовым настроением. Эти воздушные блинчики с фруктовой сладостью внутри покоряют мягкой текстурой и тонким ароматом. Подавайте их с медом или кленовым сиропом для совершенного вкуса.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл

Персики свежие — 2 шт.

Мука пшеничная — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Масло сливочное — 20 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Взбейте яйцо с сахаром и ванильным сахаром до пышности, влейте молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, аккуратно перемешайте до гладкой текстуры. Персики очистите от кожицы, нарежьте мелкими кубиками или взбейте блендером и вмешайте в тесто. Выпекайте на сухой сковороде на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистого цвета. Приятного аппетита!

