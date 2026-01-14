Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео

Панда Катюша отличается упрямым характером. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 14 января?

Как передвигается Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором Катюша передвигается сквозь сугробы.

«Наша Катюша не ищет легких путей. Спускаться по лестнице? Слишком обычно. Использовать горку? Предсказуемо. Зря что ли такие сугробы надуло?! Иногда самые простые решения — самые веселые. И панды, кажется, знают это лучше нас», — подписала она ролик.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что Катюша ведет себя как типичный маленький ребенок.

«Катя еще такой ребенок, конечно! И поведение типичное»;

«Катюша — малышка»;

«Катя на своей волне», — написали россияне.

На что уговаривают Катюшу

Светлана Акулова также показала ролик, на котором кипер Игорь уговаривает Катюшу выйти на прогулку, чтобы убраться в вольере, однако она не хочет уходить.

«Утренние приключения Катюши. Уговорить Катюшу выйти на прогулку, чтобы убраться в ее внутренних апартаментах, — задача не из простых. И не всегда уговоры срабатывают! У нашей Катюши — тот еще характер: самостоятельный, упрямый и бесконечно обаятельный. Задача киперов — не просто заботиться о животных, но и уважать их характер, находить подход и уметь договариваться. Даже если иногда эти переговоры длятся дольше, чем сама прогулка!» — рассказала директор столичного зоопарка.

Комментаторы обратили внимание на то, что Катюша действительно упрямая.

«Какая же Катюша упрямая! Но все равно — самая любимая»;

«Катя — само упрямство, но дядя Игорь знает к ней подход»;

«Катерина очень упрямая, характерная, но мне нравится, как работники зоопарка заботятся о животных и находят к ним подход! Приятно смотреть и слушать», — подчеркнули фолловеры.

