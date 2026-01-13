Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:00

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 января, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша продемонстрировала свою грациозность. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 13 января?

Что делала Катюша после снегопада

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша заходит в уличный вольер после снегопада. В кадре маленькая панда гуляет по снегу и катается с горки.

«Наша проказница Катюша показала, как эпично нужно заходить в вольер после снегопада», — подписала видео Акулова.

Пользователи Сети в комментариях отметили, что Катюша развлекается как маленький ребенок.

«Чудо-ребенок! Развлекается!»;

«Видно, что Катя маленькая еще! Развлекается, резвится»;

«Прелесть!» — написали фолловеры.

Чем занимается Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша играет на снежной лестнице в уличном вольере, показывая акробатические приемы.

«Вот это грация! Катюша превращает снежную лестницу в акробатический снаряд. Никакой мороз не помеха для панды в отличной форме!» — подписала она ролик.

Комментаторы похвалили Катюшу за грацию.

«Катерина! Какая грация! Вау! Восхищаюсь и хвалю!»;

«Какая грациозная девочка»;

«Похвала и восхищение!» — написали россияне.

