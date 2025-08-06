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06 августа 2025 в 04:02

Палочка-выручалочка для тенистого сада — цветет и растет без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Физостегия виргинская — прекрасный многолетник для тенистых участков, который не требует особого ухода. Его изящные колосовидные соцветия нежных розовых и сиреневых оттенков украсят любой сад, создавая лёгкое и воздушное настроение. Это растение легко приспосабливается: в тени вытягивается в стройные свечи, а на солнце формирует плотные кустики с яркими цветами.

Физостегия отлично сочетается с другими растениями, особенно с мощными соседями вроде бузульника и астильбы. Главное — обеспечить хороший дренаж, чтобы избежать застоя воды. Это растение красиво смотрится и в срезке, а увядающие цветы приобретают благородный медный оттенок. Если куст разросся, можно легко проредить побеги — это стимулирует ещё более пышное цветение. Посадите физостегию у дорожки — и каждый день любуйтесь ее обновляющейся красотой!

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

сады
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цветы
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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