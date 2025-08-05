Осенний сад с огоньком: сажаем гелениум правильно

Гелениум — один из самых ярких осенних многолетников, который раскрашивает клумбы в красные, оранжевые и золотистые оттенки. Он легко переносит переменчивую погоду и почти не требует ухода. Главное — выбрать подходящее место и вовремя посадить.

Высаживать гелениум лучше весной или в конце лета, чтобы до заморозков растение успело укорениться. Он любит солнечные участки и рыхлую, умеренно влажную почву. На одном месте может расти 3–4 года, потом желательно делить куст. Полив — умеренный, без застоя воды. Отцветшие бутоны рекомендуется удалять, чтобы продлить цветение. Осенью побеги срезают, а корневища можно слегка замульчировать.

Гелениум — отличное решение для тех, кто хочет добавить яркости в осенний сад без лишних хлопот.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.