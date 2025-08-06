Один полив в месяц — и весь сад в мини-розочках! Многолетник без капризов!

Один полив в месяц — и весь сад в мини-розочках! Многолетник без капризов!

Розовая лапчатка — нежное очарование для вашего сада. Этот очаровательный многолетник станет изюминкой любой солнечной клумбы. Невысокие (до 40 см) пушистые кустики с июня по сентябрь усыпаны множеством нежно-розовых цветков, напоминающих миниатюрные розочки. Лапчатка прекрасно смотрится в бордюрах, альпинариях и как почвопокровное растение.

Главное достоинство этой красавицы — потрясающая выносливость. Она зимует без укрытия даже в самых суровых условиях, не боится засухи и палящего солнца. Посадив лапчатку один раз, вы сможете любоваться её цветением долгие годы без особых хлопот.

Уход за растением предельно прост: весной удаляем сухие побеги, в сильную засуху изредка поливаем. Подкормки нужны минимальные — достаточно однократного внесения комплексного удобрения в начале сезона. Лапчатка не поражается болезнями и вредителями, сохраняя декоративность весь сезон.

Идеальные соседи для розовой лапчатки — серебристые полыни, синие колокольчики или белые ромашки. Такие сочетания создают в саду гармоничные композиции. А если посадить её вдоль дорожки, вы получите очаровательный невысокий бордюр, не требующий стрижки.

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