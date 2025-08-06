Водопад цветов без ухода — этот многолетник переживет мороз и зной

Чубушник — это идеальное решение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот кустарник поражает своей выносливостью: он легко переносит морозы до -30 °C, засуху и бедные почвы. В июне чубушник превращается в белоснежное облако ароматных цветов, наполняя сад сладковатым запахом.
Преимущества чубушника:
- морозостойкость — не требует укрытия на зиму;
- засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;
- обильное цветение — с июня по июль;
- интенсивный аромат — наполняет весь сад;
- неприхотливость — растет на любых почвах.
Советы по уходу:
- Сажайте на солнечных местах или в легкой полутени.
- Обрезайте после цветения для формирования куста.
- Раз в пять-шесть лет проводите омолаживающую обрезку.
- Не требует регулярных подкормок.
- Лучше сажать подальше от зоны отдыха из-за сильного аромата.
