06 августа 2025 в 15:52

Водопад цветов без ухода — этот многолетник переживет мороз и зной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чубушник — это идеальное решение для тех, кто хочет красивый сад без постоянного ухода. Этот кустарник поражает своей выносливостью: он легко переносит морозы до -30 °C, засуху и бедные почвы. В июне чубушник превращается в белоснежное облако ароматных цветов, наполняя сад сладковатым запахом.

Преимущества чубушника:

  • морозостойкость — не требует укрытия на зиму;
  • засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;
  • обильное цветение — с июня по июль;
  • интенсивный аромат — наполняет весь сад;
  • неприхотливость — растет на любых почвах.

Советы по уходу:

  1. Сажайте на солнечных местах или в легкой полутени.
  2. Обрезайте после цветения для формирования куста.
  3. Раз в пять-шесть лет проводите омолаживающую обрезку.
  4. Не требует регулярных подкормок.
  5. Лучше сажать подальше от зоны отдыха из-за сильного аромата.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
