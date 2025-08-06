Ни капли воды за лето, а она цветет! Весь сад в алых шарах в августе!

Монарда «лимонный аромат» — праздник цвета и запахов в вашем саду. Этот эффектный многолетник невозможно не заметить — с июля по август его ярко-красные соцветия, похожие на взъерошенные помпоны, горят на фоне зелени как фонарики. Но главное волшебство раскрывается, если слегка потереть листья — воздух наполняется свежим цитрусовым ароматом с мятными нотками.

Монарда вырастает до метра в высоту, создавая пышные кусты. Она прекрасно чувствует себя и на солнце, и в лёгкой полутени, главное — обеспечить ей достаточно влаги. В засушливые периоды потребуется полив, иначе листья могут терять тургор. К почвам растение нетребовательно, но на плодородном грунте цветёт особенно пышно.

Уход за этим многолетником порадует даже новичков: весной нужно обрезать сухие стебли, летом — удалять увядшие соцветия для продления цветения. Раз в 3–4 года кусты рекомендуется делить и рассаживать. Монарда устойчива к болезням, но может поражаться мучнистой росой в слишком влажные годы.

Этот ароматный многолетник — не только украшение сада, но и полезное растение. Его листья можно добавлять в чай для придания цитрусового вкуса, а срезанные цветы долго стоят в букетах. Посадите монарду рядом с зоной отдыха — и наслаждайтесь её ароматом всё лето!

