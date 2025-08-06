Выращиваем роскошный цветник без хлопот — секрет годеции

Годеция — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый цветник без постоянного ухода. Ее шелковистые цветки украшают сад с июня до самых заморозков, даже если поливать растение всего раз в месяц. Этот многолетник прекрасно чувствует себя в самых разных условиях и не требует особого внимания.
Преимущества годеции:
- засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;
- морозостойкость — выдерживает весенние заморозки;
- длительное цветение — с июня по сентябрь;
- разнообразие расцветок — от белого до насыщенно-розового;
- неприхотливость — растет на любых почвах.
Советы по выращиванию:
- Сажайте на солнечных участках.
- Поливайте умеренно, только при длительном отсутствии дождей.
- Удаляйте отцветшие бутоны для продления цветения.
- Подкормки не обязательны, но можно внести золу весной.
- Отлично размножается самосевом.
