Выращиваем роскошный цветник без хлопот — секрет годеции

Годеция — это идеальное растение для тех, кто хочет красивый цветник без постоянного ухода. Ее шелковистые цветки украшают сад с июня до самых заморозков, даже если поливать растение всего раз в месяц. Этот многолетник прекрасно чувствует себя в самых разных условиях и не требует особого внимания.

Преимущества годеции:

засухоустойчивость — полив нужен только в длительную засуху;

морозостойкость — выдерживает весенние заморозки;

длительное цветение — с июня по сентябрь;

разнообразие расцветок — от белого до насыщенно-розового;

неприхотливость — растет на любых почвах.

Советы по выращиванию:

Сажайте на солнечных участках. Поливайте умеренно, только при длительном отсутствии дождей. Удаляйте отцветшие бутоны для продления цветения. Подкормки не обязательны, но можно внести золу весной. Отлично размножается самосевом.

