Как построить летний душ на даче — простой лайфхак

Гигиена на даче — важный вопрос, но не у всех есть возможность построить баню. Отличное решение — летний душ, который легко и недорого можно соорудить своими руками. Вот как сделать душевую кабину из доступных материалов, даже без опыта в строительстве.

Основной материал — поликарбонат, из которого обычно делают теплицы. Он не пропускает свет, не впитывает воду и не гниет, благодаря чему душ прослужит долго.

Пошаговое руководство:

Из профильных труб сваривают металлокаркас. Начинают с опорной платформы размером 90×90 см — для плоского бака, который будет одновременно крышей. При использовании обычной бочки понадобится дополнительная крыша. К основанию приваривают четыре ножки длиной 1 метр, которые устанавливают в заранее выкопанные лунки и бетонируют. Рамку крыши соединяют с основанием стойками высотой 2 метра из профтрубы. Затем монтируют поперечины и укосины для жесткости конструкции. Изготавливают дверь — варят раму, приваривают петли и устанавливают. Пол делают из досок, прикрученных с зазором в 1 см для слива воды. В финале обшивают каркас поликарбонатом, а бак крепят на крыше с помощью металлических цепей.

Такой душ станет практичным и долговечным решением для летнего отдыха на даче, позволяя поддерживать комфорт и чистоту без больших затрат.

До этого общественник Федор Мезенцев посоветовал россиянам располагать туалет на дачном участке на расстоянии не менее одного метра от забора и границы земельного участка во избежание штрафа. Он предупредил, что за нарушение экологического законодательства в части туалетов грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.