Вечерняя примула сама украсит ваш сад — вот почему стоит посадить энотеру

Энотера — удивительный цветок, раскрывающий свои лепестки к вечеру. Она прекрасно смотрится на дачных клумбах, неприхотлива и может зацвести уже в первый год. Отличный выбор для тех, кто не хочет тратить много сил, но любит красивый сад.

Энотера предпочитает солнечные участки и легкую, хорошо дренированную почву. Сажать ее можно семенами сразу в открытый грунт — уже через пару месяцев появятся яркие бутоны. Полив — умеренный, без переувлажнения. Энотера хорошо переносит засуху, а подкормки почти не нужны. Главное — не загущать посадки и убирать отцветшие цветы.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.