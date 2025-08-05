Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 19:52

Вечерняя примула сама украсит ваш сад — вот почему стоит посадить энотеру

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Энотера — удивительный цветок, раскрывающий свои лепестки к вечеру. Она прекрасно смотрится на дачных клумбах, неприхотлива и может зацвести уже в первый год. Отличный выбор для тех, кто не хочет тратить много сил, но любит красивый сад.

Энотера предпочитает солнечные участки и легкую, хорошо дренированную почву. Сажать ее можно семенами сразу в открытый грунт — уже через пару месяцев появятся яркие бутоны. Полив — умеренный, без переувлажнения. Энотера хорошо переносит засуху, а подкормки почти не нужны. Главное — не загущать посадки и убирать отцветшие цветы.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

сады
дачи
растения
цветы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале поезд протаранил самосвал с водителем без прав
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.