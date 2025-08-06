В Петербурге 91-летняя пенсионерка отдала мошенникам 450 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге 91-летняя женщина отдала мошенникам 450 тысяч рублей, поверив, что ее сбережения в опасности, сообщили в пресс-службе полиции региона. Деньги пенсионерка передала курьеру, которого преступники прислали к ней домой.

31 июля 2025 года в 12:20 в полицию Курортного района поступило сообщение от 91-летней жительницы <...>, что накануне, 30 июля, ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом заботы о сохранении ее денежных средств убедили передать курьеру 450 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Уже 4 августа полицейские задержали 85-летнюю жительницу Петербурга. По данным следствия, именно она забрала деньги у потерпевшей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ранее в Кировске 76-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые в течение недели убеждали ее перевести деньги. Женщина сняла со счета 5,2 млн рублей и передала их курьеру у своего дома, а также продала свой автомобиль Lada XRay за 500 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.