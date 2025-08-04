Названы растения на дачном участке, за которые грозит тюремный срок Эколог Семенов: нельзя выращивать растения, содержащие психотропные вещества

Выращивание на дачном участке растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, может повлечь ответственность перед законом, заявил NEWS.ru эколог Михаил Семенов. По его словам, в этот список входят турбина щитковидная, могильник, вьюнок и многое другое. Эксперт напомнил, что в феврале 2024 года перечень запрещенных цветов расширился.

В начале прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширило перечень растений, подлежащих контролю. В их перечень были добавлены новые позиции: турбина щитковидная, гармала обыкновенная — могильник, и ипомея трехцветная — вьюнок. За их наличие на участке, как и за другие растения, содержащие наркотические или психотропные вещества, предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, — прокомментировал Михаил Семенов.

По его словам, российские регионы будут самостоятельно определять перечень опасных растений и методы борьбы с ними.

Как ранее рассказал Семенов, для борьбы с борщевиком на дачном участке может потребоваться защитный костюм. По его словам, растения нужно удалять до того, как они начнут цвести, и обрабатывать землю специальными средствами от сорняков. Он отметил, что делать это нужно неоднократно.