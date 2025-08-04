Стало известно, как защитить дачный участок от борщевика Эколог Семенов: для борьбы с борщевиком нужно надевать защитный костюм

Для борьбы с борщевиком на дачном участке может потребоваться защитный костюм, заявил NEWS.ru эколог Михаил Семенов. По его словам, растения нужно удалять до того, как они начнут цвести, и обрабатывать землю специальными средствами от сорняков. Он отметил, что делать это нужно неоднократно.

Необходимо удаление соцветий до начала цветения, обработка средствами для уничтожения сорняков и выкапывание корней. Просто скосить или выкопать борщевик нельзя. Механическое удаление требует специальной защитной экипировки и неоднократной обработки участка. Следует надевать закрытую одежду с длинными рукавами, нельзя забывать и про перчатки. После работы с растением необходимо вымыть открытые участки кожи с мылом, — прокомментировал Семенов.

По его словам, наиболее эффективным на сегодняшний день считается комбинированный подход в борьбе с борщевиком: активное скашивание до цветения с последующей химической обработкой отрастающих побегов.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан бороться с борщевиком на своих участках. Норма направлена на предотвращение распространения опасных инвазивных растений по территории страны. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2026 года, что даст время на подготовку подзаконных актов и адаптацию к новым правилам.