06 августа 2025 в 15:29

Россияне оценили идею о совместном воспитании детей после развода

NEWS.ru: 50% россиян не хотят совместно воспитывать детей после развода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

50% россиян не согласны с тем, чтобы назначать совместное воспитание детей после развода, такие данные следуют из результатов опроса NEWS.ru, который прошел 1531 человек. Опрошенные подчеркнули, что не все родители достойны того, чтобы встречаться с детьми. Ранее подобная инициатива обсуждалась в Госдуме.

Еще 46% участников голосования считают, что совместное воспитание является справедливой мерой. Кроме того, 4% опрошенных обратили внимание на неоднозначность вопроса. Большинство назвали идею неплохой, но обратили внимание на множество нюансов. Например, кто будет платить алименты и почему принимать решение должен суд, а не сами дети.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что новый законопроект о совместном воспитании детей позволит снизить нагрузку на родителей при разводе. По словам юриста, уже сегодня в России сформировалась новая социальная реальность, в рамках которой значительная часть детей вынуждена расти в условиях раздельного проживания родителей.

