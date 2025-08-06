Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 15:17

Туристы вынудили РЖД запустить больше поездов между столицами

В августе Москву и Петербург свяжут дополнительные поезда

Поезд на Ленинградском вокзале в Москве Поезд на Ленинградском вокзале в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дополнительные поезда назначены в августе между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале. Причиной стал повышенный спрос на железнодорожные перевозки между двумя столицами в летний период.

Всего, по данным компании, на линии выйдут четыре новых состава: № 154 Москва — Санкт-Петербург, № 237 Санкт-Петербург — Москва, № 249 Санкт-Петербург — Москва и № 250 Москва — Санкт-Петербург. Поезд № 154 поставлен в расписание на 9, 16, 23 и 30 августа (01:25), № 237 — 10, 17, 24 и 31 августа (15:59), № 249 — 12 и 26 августа (00:36) и № 250 — 15 августа (08:10).

Ранее в АТОР сообщили, что российские туристы продолжают активно осваивать Мальдивские острова — в первом полугодии 2025 года поток вырос на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна сохранила второе место в рейтинге ключевых поставщиков туристов после Китая.

До этого стало известно, что в России увеличился интерес к путешествиям в регионы с популярными заповедниками. Наибольший рост спроса отмечен в Якутии (+76%), Карачаево-Черкесии (+33%) и Бурятии (+23%).

