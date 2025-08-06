Туристы вынудили РЖД запустить больше поездов между столицами В августе Москву и Петербург свяжут дополнительные поезда

Дополнительные поезда назначены в августе между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале. Причиной стал повышенный спрос на железнодорожные перевозки между двумя столицами в летний период.

Всего, по данным компании, на линии выйдут четыре новых состава: № 154 Москва — Санкт-Петербург, № 237 Санкт-Петербург — Москва, № 249 Санкт-Петербург — Москва и № 250 Москва — Санкт-Петербург. Поезд № 154 поставлен в расписание на 9, 16, 23 и 30 августа (01:25), № 237 — 10, 17, 24 и 31 августа (15:59), № 249 — 12 и 26 августа (00:36) и № 250 — 15 августа (08:10).

