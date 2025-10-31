Пачка творога, яйцо, горсть сыра и муки — и противень сырных палочек готов: рецепт для духовки

Приготовьте невероятно нежные и ароматные сырные палочки в духовке, которые станут любимой закуской для всей семьи. Чтобы сделать целый противень палочек, вам понадобится пачка творога, яйцо, горсть сыра и муки.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная творожная основа с сырными нотками и хрустящей корочкой снаружи. Палочки хороши как горячими, так и холодными в качестве перекуса.

Вам понадобится: 200 г творога, 100 г тертого сыра, 1 яйцо, 5–6 ст. л. муки, щепотка соли и специи по вкусу. Творог разомните вилкой, смешайте с сыром, яйцом и мукой, посолите, добавьте немного паприки или сушеного чеснока. Замесите упругое тесто, скатайте колбаску и нарежьте на палочки длиной 5–6 см. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Этот простой рецепт особенно выручит, когда нужно быстро приготовить вкусную закуску для детей или неожиданных гостей! А благодаря тому, что этот рецепт создан для выпекания в духовке, палочки получаются менее калорийными, чем их жареные аналоги.

