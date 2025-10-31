Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 21:28

Пачка творога, яйцо, горсть сыра и муки — и противень сырных палочек готов: рецепт для духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно нежные и ароматные сырные палочки в духовке, которые станут любимой закуской для всей семьи. Чтобы сделать целый противень палочек, вам понадобится пачка творога, яйцо, горсть сыра и муки.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная творожная основа с сырными нотками и хрустящей корочкой снаружи. Палочки хороши как горячими, так и холодными в качестве перекуса.

Вам понадобится: 200 г творога, 100 г тертого сыра, 1 яйцо, 5–6 ст. л. муки, щепотка соли и специи по вкусу. Творог разомните вилкой, смешайте с сыром, яйцом и мукой, посолите, добавьте немного паприки или сушеного чеснока. Замесите упругое тесто, скатайте колбаску и нарежьте на палочки длиной 5–6 см. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Этот простой рецепт особенно выручит, когда нужно быстро приготовить вкусную закуску для детей или неожиданных гостей! А благодаря тому, что этот рецепт создан для выпекания в духовке, палочки получаются менее калорийными, чем их жареные аналоги.

Ранее стало известно, как приготовить бутерброды с картофельным припеком, — это находка для завтрака. Такое могли придумать только в Белоруссии!

Читайте также
Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество
Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Готовим что‑то новенькое из картошки: французский тартифлет — простое блюдо, от которого обалдеют все
Общество
Готовим что‑то новенькое из картошки: французский тартифлет — простое блюдо, от которого обалдеют все
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Булочки «Тыквы» на Хеллоуин — очень простой и вкусный рецепт. Эту вкуснятину сметут за минуту
Общество
Булочки «Тыквы» на Хеллоуин — очень простой и вкусный рецепт. Эту вкуснятину сметут за минуту
рецепты
сыр
выпечка
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки молча меняют условия по кредитам: это законно? Как защитить себя
Украина ввела новые санкции против компаний из трех стран
Арестованную за госизмену из Орла проверят на вменяемость в Москве
Звезда шоу «Голос» скончалась от серьезных травм после ДТП
В Москве за день выпало ведро дождевой воды на квадратный метр
CAS принял сторону российских саночников в вопросе допуска к турнирам
Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м
В Telegram появилась новая возможность для российских пользователей
Пассажирка скончалась при падении на станции в петербургском метро
В одной из стран СНГ задумались о выходе из организации
«Сам жду»: Лепс о свадьбе с Авророй Кибой
Трамп отказал Орбану в исключении Венгрии из санкций против нефти России
Беспилотник «Посейдон» назвали символом российской мощи и превосходства
Россияне из Болгарии рассказали, зачем Пугачева купила там шикарный дом
Лепс озвучил райдер на фоне скандальных слухов о четырех литрах алкоголя
Обезглавленная мигрантка и четыре трупа на мосту: главные ЧП дня
Турист приехал в одну из самых опасных стран мира и умер спустя сутки
Лукашенко заявил, что «послал» США после требования извиниться перед Литвой
В российском регионе рождаемость превысила средний показатель по стране
Лепс пообещал поднять цены на билеты после скандала во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.