Готовим что‑то новенькое из картошки: французский тартифлет — простое блюдо, от которого обалдеют все. Пора удивить домашних настоящим блюдом из Франции. Это сытная запеканка с картофелем, беконом и сливочным сыром бри покорит вас простотой приготовления и богатым вкусом. Нежная картошка, хрустящие кусочки бекона и тающий сыр создают неповторимую гармонию. Такое блюдо превратит обычный ужин в маленький праздник!

Для начала отварите 500 г картофеля в мундире до полуготовности (примерно 15–20 минут), затем остудите и нарежьте кружочками. На сухой сковороде подрумяньте 200 г сырокопчёного бекона, добавьте нарезанный полукольцами лук и мелко порубленный чеснок, пассеруйте до мягкости. Смажьте форму для запекания сливочным маслом и выложите ингредиенты слоями: сначала картофель, затем бекон с луком, снова картофель. Залейте 250 мл сливок, посолите, поперчите.

Сверху разложите 200–250 г сыра бри (кожуру можно не снимать). Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим — с хрустящим багетом и зелёным салатом будет особенно вкусно!

