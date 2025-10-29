Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 11:16

Вместо надоевших котлет: биточки с сыром в беконном одеяле — рецепт из 3 ингредиентов, от которого в восторге все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо надоевших котлет: биточки с сыром в беконном одеяле — рецепт из 3 ингредиентов, от которого в восторге все. Это идеальное решение для тех, кто ценит вкусную и сытную еду, но не хочет тратить на готовку много времени. Сочное куриное мясо, расплавленный сыр внутри и хрустящая корочка бекона создают неповторимое сочетание, которое покорит даже взыскательных гурманов. Такое блюдо достойно праздничного стола, но готовится настолько легко, что его можно подавать хоть каждый день.

Для приготовления вам понадобятся: 600 г куриного фарша, 100 г твердого сыра, 150 г бекона, одно яйцо, одна луковица, а также соль и специи по вкусу. Начните с того, что добавьте в фарш яйцо, мелко нарезанный лук, соль и любимые специи — тщательно перемешайте до однородной массы. Затем сформируйте небольшие котлеты, в центр каждой поместите кусочек сыра и аккуратно защипните края, чтобы сыр не вытек во время запекания.

Каждую котлету оберните ломтиком бекона — он не только придаст аппетитный внешний вид, но и сделает блюдо еще сочнее. Выложите заготовки на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Когда бекон станет золотистым и хрустящим, а сыр внутри расплавится — блюдо готово! Подавайте котлеты горячими с любым гарниром или свежими овощами. Гарантирую: ваши близкие попросят добавки!

Ранее мы готовили гречневые ежики с фаршем. Так просто, но все будут просить добавки.

Читайте также
Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки
Общество
Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки
Готовить карбонару совсем несложно: целая сковорода вкуснейших макарон по цене тарелки в ресторане — получается пальчики оближешь
Общество
Готовить карбонару совсем несложно: целая сковорода вкуснейших макарон по цене тарелки в ресторане — получается пальчики оближешь
Мясо по-французски ушло в прошлое: готовим обалденное миланезе с сыром — обед по-итальянски за полчаса
Общество
Мясо по-французски ушло в прошлое: готовим обалденное миланезе с сыром — обед по-итальянски за полчаса
Квашеная капуста по‑белорусски: секрет в пряной добавке — готовим клазедь витаминов легко и просто
Общество
Квашеная капуста по‑белорусски: секрет в пряной добавке — готовим клазедь витаминов легко и просто
Круче синнабонов и сырников: творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, удачное тесто поднимается в пышные кругляшки
Общество
Круче синнабонов и сырников: творожные булочки со сливочным кремом — рецепт проще некуда, удачное тесто поднимается в пышные кругляшки
котлеты
бекон
сыр
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Трампу важна встреча с Ким Чен Ыном
В Госдуме рассказали, зачем США сокращают военный контингент в Европе
Орбана уличили в намерении сделать из Венгрии Россию
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.