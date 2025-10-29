Вместо надоевших котлет: биточки с сыром в беконном одеяле — рецепт из 3 ингредиентов, от которого в восторге все

Вместо надоевших котлет: биточки с сыром в беконном одеяле — рецепт из 3 ингредиентов, от которого в восторге все

Вместо надоевших котлет: биточки с сыром в беконном одеяле — рецепт из 3 ингредиентов, от которого в восторге все. Это идеальное решение для тех, кто ценит вкусную и сытную еду, но не хочет тратить на готовку много времени. Сочное куриное мясо, расплавленный сыр внутри и хрустящая корочка бекона создают неповторимое сочетание, которое покорит даже взыскательных гурманов. Такое блюдо достойно праздничного стола, но готовится настолько легко, что его можно подавать хоть каждый день.

Для приготовления вам понадобятся: 600 г куриного фарша, 100 г твердого сыра, 150 г бекона, одно яйцо, одна луковица, а также соль и специи по вкусу. Начните с того, что добавьте в фарш яйцо, мелко нарезанный лук, соль и любимые специи — тщательно перемешайте до однородной массы. Затем сформируйте небольшие котлеты, в центр каждой поместите кусочек сыра и аккуратно защипните края, чтобы сыр не вытек во время запекания.

Каждую котлету оберните ломтиком бекона — он не только придаст аппетитный внешний вид, но и сделает блюдо еще сочнее. Выложите заготовки на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Когда бекон станет золотистым и хрустящим, а сыр внутри расплавится — блюдо готово! Подавайте котлеты горячими с любым гарниром или свежими овощами. Гарантирую: ваши близкие попросят добавки!

Ранее мы готовили гречневые ежики с фаршем. Так просто, но все будут просить добавки.