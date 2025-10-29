Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки

Как заставить семью полюбить гречку: готовим гречневые ежики с фаршем — так просто, но все будут просить добавки! Это блюдо превратит привычную крупу в настоящий кулинарный хит: сочные котлетки с нежной гречкой покорят даже тех, кто обычно от неё отказывается. Рецепт прост, а результат превзойдёт ожидания — сытно, вкусно и очень аппетитно.

Для «ёжиков» возьмите 700 г смешанного фарша (свинина с говядиной), одну мелко нарезанную луковицу, натёртую морковь, два яйца и 80 г сухой гречки. Добавьте соль, перец и любимые специи по вкусу.

Смешайте все ингредиенты до однородности и сформируйте небольшие толстенькие котлетки. Выложите их в форму для запекания. Для соуса соедините три столовые ложки сметаны, стакан воды, две столовые ложки муки, столовую ложку томатной пасты и специи. Залейте получившейся смесью «ёжики» и отправьте в духовку. Тушите 20–30 минут до готовности — и можете звать всех к столу. Гарантирую: гречка теперь будет уходить на ура!

