Превращаю обычный лук в хрустящую закуску — рецепт идеальных луковых колец как в американском пабе

Луковые кольца доказывают, что для вкуснейшей закуски не нужны дорогие ингредиенты. Всего лук, яйцо, мука и сухари — а результат получается достойным ресторанного меню.

Две крупные луковицы очищаю и нарезаю кольцами толщиной 0,5–1 см, аккуратно разделяю их. Кольца солю и перчу по вкусу. Подготавливаю три тарелки: с 100 г муки, со взбитыми 2 яйцами и с 150 г панировочных сухарей.

Каждое луковое кольцо последовательно обваливаю в муке, затем окунаю во взбитое яйцо и, наконец, плотно панирую в сухарях. В сковороде разогреваю растительное масло слоем около 1,5 см. Обжариваю кольца партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Готовые кольца выкладываю на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подаю сразу с любимым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.