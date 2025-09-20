«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 12:30

Пачка теста и яблоки: готовим самый простой десерт «Яблочные колобки» с орехами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пачка теста и яблоки: готовим самый простой десерт «Яблочные колобки» с орехами! Этот десерт пахнет осенью: теплые специи, хрустящее тесто и нежная начинка из орехов и яблок. Идеально для вечернего чаепития, когда за окном дождь, а в доме — уют и аромат корицы.

Ингредиенты

  • Яблоки — 3 шт. (твердые, кисло-сладкие)
  • Тесто слоеное бездрожжевое — 1 упаковка
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Масло сливочное — 15 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Корица молотая — 1 ч. л.
  • Мороженое (ванильное) — для подачи

Приготовление

  1. У яблок аккуратно удалите сердцевину, мякоть измельчите. Обжарьте на сливочном масле измельченную мякоть, орехи, сахар и корицу 5 минут под крышкой. Раскатайте тесто, вырежьте круги, сделайте надрезы по краям.
  2. Заверните в каждый круг яблоко, заполните начинкой. Запекайте 25 минут при 180°C до золотистого теста. Подавайте с шариком мороженого и посыпкой из орехов. Обязательно попробуйте!

Ранее мы готовили галету с персиками на творожном тесте. Самый вкусный осенний десерт.

яблоки
тесто
десерты
выпечка
осень
Ольга Шмырева
О. Шмырева
