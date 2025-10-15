Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:05

Остро-сладкий соус и паста: в этом рецепте Италия встречается с Азией — ужин без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я открыл для себя в одном азиатском ресторане и был поражен сочетанием итальянской пасты и китайских соусов. Долго экспериментировал, чтобы повторить тот самый баланс сладкого, соленого и острого. Теперь это мой любимый вариант ужина, когда хочется чего-то непривычного и насыщенного.

Для приготовления мне нужно: 400 г говяжьего фарша, 200 г лингуини, 3 зубчика чеснока, кусочек имбиря, 3 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. коричневого сахара, 2 ст. л. сливового соуса, 50 мл бульона, чайная ложка хлопьев чили и пучок зеленого лука. Пасту отвариваю согласно инструкции на упаковке.

На раскаленной сковороде обжариваю фарш с измельченным чесноком и имбирем. Добавляю соевый соус, сливовый соус, сахар, хлопья чили и бульон. Томлю 5–7 минут. Развожу кукурузный крахмал в столовой ложке воды и вливаю в соус для загустения. Смешиваю с готовой пастой и посыпаю мелко нарезанным зеленым луком. Подаю сразу, пока блюдо горячее.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Читайте также
Такой быстрый медовик еще не делала: всего 12 минут — и готово. Вкус невероятный
Общество
Такой быстрый медовик еще не делала: всего 12 минут — и готово. Вкус невероятный
Вот и все: тепла больше не будет, дальше только холоднее — Вильфанд сделал заявление
Общество
Вот и все: тепла больше не будет, дальше только холоднее — Вильфанд сделал заявление
Этот салат переплюнет ресторанный цезарь: беру яйца и мешаю с беконом — простейший рецепт на любое застолье
Общество
Этот салат переплюнет ресторанный цезарь: беру яйца и мешаю с беконом — простейший рецепт на любое застолье
Говядина по-кремлевски: готовлю с ароматным соусом, который сводит с ума
Общество
Говядина по-кремлевски: готовлю с ароматным соусом, который сводит с ума
Рубленые котлеты готовлю только так — добавляю два овоща для яркости, сочности и вкуса
Общество
Рубленые котлеты готовлю только так — добавляю два овоща для яркости, сочности и вкуса
еда
рецепты
соусы
паста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти дети разрезали одежду шестилетнему ребенку
Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.