Хирург объяснил большое число жертв отравления сидром Хирург Умнов: у отравившихся сидром россиян могли отказать органы из-за этиленгликоля

Фото: СУ СК по Самарской области

Большое число жертв отравления суррогатным сидром — 28 человек в Самарской (семь), Ульяновской (18), Нижегородской областях (два) и в Удмуртии (один) — объясняется отказом органов из-за воздействия продуктов распада алкоголя, заявил хирург Александр Умнов NEWS.ru. Врач предположил, что умершие и выжившие пострадали от этиленгликоля (гликолевая и щавелевая кислота).

Выделяют два главных компонента некачественного алкоголя: метанол и этиленгликоль. Если метанол в сидре в Ульяновской области найден не был, можно предположить, что патологическое действие оказал этиленгликоль. Продукты распада этиленгликоля (гликолевая и щавелевая кислота) образуют нерастворимые соли, которые закупоривают почечные канальцы, вызывая острую почечную недостаточность, — объяснил Умнов.

По его словам, у жертв происходит резкое накопление токсинов в организме, что вызывает отказ органов.

К числу самых вредных алкогольных напитков относятся дешевые напитки, которые производятся кустарным подпольным методом и несут существенный вред для организма, заявил NEWS.ru доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Кремнев. По его словам, существенную роль играет и доза выпитого алкоголя, и безопасной и даже полезной дозой может стать одна рюмка хорошего напитка в день.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары, сейчас он задержан.

Как уточнил руководитель отдела НИИ скорой помощи, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России СЗФО Алексей Лодягин, отравиться алкоголем можно, если в нем содержатся ядовитые вещества — гликоли. Умереть же из-за сертифицированного алкоголя можно только в том случае, если выпить слишком много.