Россиянам назвали самые опасные категории алкогольных напитков Кардиолог Кремнев: дешевый кустарный алкоголь наиболее опасен для человека

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К числу самых вредных алкогольных напитков относятся дешевые напитки, которые производятся кустарным подпольным методом и несут существенный вред для организма, заявил NEWS.ru доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Кремнев. По его словам, существенную роль играет и доза выпитого алкоголя, и безопасной и даже полезной дозой может стать одна рюмка хорошего напитка в день.

Самые вредные алкогольные напитки — это дешевые напитки, они производятся кустарным подпольным методом и, конечно, несут больший вред для организма. На мой взгляд, чем дороже напиток, тем он качественнее. <...> А вот одна рюмка в день хорошего напитка только на пользу, виски это будет или, например, коньяк. Это полезно и прописано в международных рекомендациях. Интересный факт, что меньше всего инфарктов у людей, проживающих во Франции, потому что там пьют хорошие вина, — рассказал Кремнев.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары, сейчас он задержан.

Как уточнил руководитель отдела НИИ скорой помощи, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России СЗФО Алексей Лодягин, отравиться алкоголем можно, если в нем содержатся ядовитые вещества — гликоли. Умереть же из-за сертифицированного алкоголя можно только в том случае, если выпить слишком много.