01 февраля 2026 в 13:45

Он популярен 100 лет: крок-месье — легендарный французский сэндвич из кафе Парижа

Хрустящий хлеб, тягучий сыр и сочная ветчина — именно так выглядит крок-месье, один из самых известных французских горячих сэндвичей, который подают в кафе по всей Франции уже больше 100 лет. Простой состав, быстрый процесс и вкус, проверенный поколениями. В результате получается румяный снаружи и нежный внутри сэндвич с насыщенным сливочным вкусом — идеальный вариант для завтрака, бранча или быстрого обеда без лишних хлопот.

Ингредиенты: тостовый хлеб — 4 ломтика, ветчина — 100–120 г, твердый сыр (грюйер или эмменталь) — 120 г, сливочное масло — 30 г, молоко — 100 мл, мука — 1 ст. л., мускатный орех — щепоть, соль и черный перец — по вкусу.

Сначала готовим соус бешамель: растапливаем сливочное масло, добавляем муку и быстро размешиваем, затем тонкой струйкой вливаем молоко, помешивая до густоты, приправляем солью, перцем и мускатным орехом. Ломтики хлеба слегка подсушиваем, один слой смазываем соусом, выкладываем ветчину и тертый сыр, накрываем вторым ломтиком. Сверху еще немного соуса и сыра. Запекаем в духовке при 190 °C 8–10 минут до румяной корочки и подаем сразу — пока сыр тянется, а хлеб приятно хрустит.

Ранее мы делились интересным рецептом, где нужно смешать мякиш с яйцами. Ленивый завтрак из простых продуктов.

