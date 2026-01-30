Зимняя Олимпиада — 2026
Смешиваю мякиш с яйцами и — на сковороду: ленивый завтрак из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Смешиваю мякиш с яйцами и — на сковороду! Когда времени в обрез, а завтрак хочется горячий и сытный — этот вариант спасает. Минимум возни, всё из простых продуктов и тот самый аромат расплавленного сыра с хрустящей корочкой.

В итоге получается сочный, нежный внутри и слегка румяный снизу завтрак, который чем-то напоминает пиццу, но готовится в разы быстрее — идеально к утреннему кофе или чаю.

Ингредиенты: белый хлеб (мякиш) — 120–150 г, яйцо — 1 шт., колбаса или отварное мясо — 70–100 г, помидор — 1 шт. (или овощи по вкусу — около 80 г), твёрдый сыр — 80–100 г, зелень — небольшой пучок, соль и специи — по вкусу, растительное масло — 1 ч. л.

Хлеб нарезаем кубиками и смешиваем с яйцом и специями до однородной массы. Колбасу и помидор нарезаем отдельно. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла, выливаем хлебно-яичную смесь и разравниваем ложкой. Сверху распределяем начинку, посыпаем зеленью и тёртым сыром, накрываем крышкой и готовим на слабом огне, пока сыр не расплавится, а низ слегка не подрумянится. Подаём сразу, с пылу с жару — долго не залежится.

Ранее мы делились рецептом хрустящих треугольничков из лаваша. Начинка выше всяких похвал.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
