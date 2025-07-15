Огурцы как из сказки — хрустят и не горчат! Простой метод для любого лета

Огурцы как из сказки — хрустят и не горчат! Простой метод для любого лета

Этот простой метод гарантирует урожай отборных огурцов с нежной кожицей и ароматной мякотью и подходит для любого лета — и пасмурного, и солнечного. Если следовать рекомендациям, ваши огурцы будут как из сказки: хрустят и не горчат!

Чтобы вырастить хрустящие огурцы без горечи, важно правильно ухаживать за растениями в период плодоношения. Главный секрет — регулярный и равномерный полив теплой водой (22–25 °C) утром или вечером, так как перепады влажности вызывают накопление кукурбитацина — вещества, дающего горечь.

Подкармливайте огурцы каждые 7–10 дней калийной селитрой (1 ст. л. на 10 л воды) и золой (1 стакан на куст) — калий отвечает за сочность и хруст. В жару притеняйте растения от палящего солнца сеткой или спанбондом — стресс от перегрева усиливает горечь. Собирайте плоды ежедневно, не давая им перерастать — молодые огурчики всегда будут сладкими и хрустящими.

Если заметили горькие плоды, сразу увеличьте полив и подкормите растения фосфорно-калийными удобрениями.

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