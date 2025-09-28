Три способа сохранить урожай огурцов: не пропадут и будут храниться до двух недель

Богатый урожай огурцов порадует любого дачника, но как сохранить их свежими подольше? Необязательно засаливать все огурцы, есть способы проще.

Первый — соляной раствор. Помойте огурцы, поместите в банку, залейте слабым рассолом (одна столовая ложка соли на литр воды) и поставьте в холодильник. Огурцы останутся свежими, но не замаринуются.

Второй метод — вакуумная упаковка. Промойте и тщательно высушите огурцы, поместите их в пакет и откачайте воздух. В холодильнике овощи буду храниться несколько недель и не портиться.

Третий вариант — хранение в контейнерах с влажной бумагой. Уложите огурцы слоями, а между ними — влажную бумагу и поместите в холодильник. Этот способ сохранит урожай свежим около недели.

