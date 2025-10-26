Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 10:24

Неожиданный помощник для блестящего унитаза: как пена для бритья справляется с налетом и запахом лучше химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждая хозяйка знает, что чистота в туалете — это не просто вопрос уюта, а показатель заботы о доме и здоровье семьи. Со временем на стенках унитаза появляется желтоватый налет и неприятный запах, и даже дорогие средства не всегда дают идеальный результат. Но есть способ, который удивит своей простотой — вместо агрессивной химии можно использовать обычную пену для бритья.

Ее мягкий, но активный состав прекрасно растворяет известковый налет и убирает неприятные запахи, не повреждая поверхность и не раздражая дыхание. Достаточно нанести немного пены по внутренней части унитаза, оставить на несколько минут и пройтись щеткой — блеск и свежесть обеспечены. К тому же приятный аромат надолго сохраняется, а само средство стоит недорого и всегда под рукой.

Такой способ делает уборку легкой и безопасной, превращая рутину в приятное занятие. Попробуйте — и вы забудете о химических запахах и желтых разводах навсегда.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковороду, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

туалеты
унитазы
советы
домохозяйства
