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02 июля 2025 в 15:46

Ошибка 90% дачников: это категорически нельзя делать с горохом в июле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В июле горох особенно уязвим, и некоторые действия могут полностью погубить урожай. Рассказываем, какие ошибки допускают 90% дачников.

Никогда не поливайте горох днем — капли воды на листьях под палящим солнцем превращаются в линзы и вызывают ожоги, оптимальное время — раннее утро или после заката.

Не допускайте перезревания стручков — оставленные на кустах, они подают растению сигнал прекращать плодоношение. Категорически избегайте глубокого рыхления — корневая система гороха поверхностная, и такие манипуляции ее повредят, ограничьтесь легким вспушиванием верхнего слоя.

Все это категорически нельзя делать с горохом в июле. Следуя этим советам, вы получите сочные сладкие стручки до конца августа!

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горох
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советы
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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