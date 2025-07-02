Ошибка 90% дачников: это категорически нельзя делать с горохом в июле

Ошибка 90% дачников: это категорически нельзя делать с горохом в июле

В июле горох особенно уязвим, и некоторые действия могут полностью погубить урожай. Рассказываем, какие ошибки допускают 90% дачников.

Никогда не поливайте горох днем — капли воды на листьях под палящим солнцем превращаются в линзы и вызывают ожоги, оптимальное время — раннее утро или после заката.

Не допускайте перезревания стручков — оставленные на кустах, они подают растению сигнал прекращать плодоношение. Категорически избегайте глубокого рыхления — корневая система гороха поверхностная, и такие манипуляции ее повредят, ограничьтесь легким вспушиванием верхнего слоя.

Все это категорически нельзя делать с горохом в июле. Следуя этим советам, вы получите сочные сладкие стручки до конца августа!

Ранее стало известно, как увеличить бутонизацию клубники: ягоды будете собрать корзинами.