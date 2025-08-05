Огурчики по-царски — никогда не мутнеют! Храню при комнатной температуре

Огурцы по-царски — хрустящая закуска, которая никогда не подведет. Когда хочется сохранить летний урожай огурцов так, чтобы они оставались хрустящими и ароматными всю зиму, этот рецепт станет настоящей находкой. Огурцы по-царски — проверенный способ заготовки, при котором банки никогда не мутнеют и прекрасно хранятся даже при комнатной температуре. А сочетание специй и пряных трав делает их по-настоящему царским угощением!

Начните с подготовки огурцов. Выберите небольшие крепкие огурчики с черными пупырышками (они лучше всего подходят для засолки). Тщательно промойте их и замочите в холодной воде на 2–3 часа.

Пока огурцы вымачиваются, подготовьте банки. На дно каждой литровой банки уложите: 1 лист хрена, 1 зонтик укропа, 3–4 горошины душистого перца, 5–6 горошин черного перца, 2–3 кружочка моркови, небольшой кусочек острого перца (по желанию). Можно добавить лист базилика и сельдерея для дополнительного аромата.

Плотно уложите огурцы в банки вертикально. Приготовьте маринад: на 1 литр воды добавьте 1 ст. л. соли, 6 ст. л. сахара. Доведите до кипения и варите 2–3 минуты. В конце добавьте 1 ч. л. 70% уксуса (на литровую банку).

Залейте огурцы кипящим маринадом, оставляя около 1 см до края банки. Накройте стерильными крышками и простерилизуйте: литровые банки — 10 минут после закипания воды. Затем сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Хранить такие огурцы можно при комнатной температуре — они никогда не помутнеют и не взорвутся. Пробовать можно уже через месяц, но настоящий вкус раскрывается через 2–3 месяца. Эти огурчики хороши как самостоятельная закуска, в салатах или как дополнение к мясным блюдам. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.