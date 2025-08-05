Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 08:00

Огурчики по-царски — никогда не мутнеют! Храню при комнатной температуре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огурцы по-царски — хрустящая закуска, которая никогда не подведет. Когда хочется сохранить летний урожай огурцов так, чтобы они оставались хрустящими и ароматными всю зиму, этот рецепт станет настоящей находкой. Огурцы по-царски — проверенный способ заготовки, при котором банки никогда не мутнеют и прекрасно хранятся даже при комнатной температуре. А сочетание специй и пряных трав делает их по-настоящему царским угощением!

Начните с подготовки огурцов. Выберите небольшие крепкие огурчики с черными пупырышками (они лучше всего подходят для засолки). Тщательно промойте их и замочите в холодной воде на 2–3 часа.

Пока огурцы вымачиваются, подготовьте банки. На дно каждой литровой банки уложите: 1 лист хрена, 1 зонтик укропа, 3–4 горошины душистого перца, 5–6 горошин черного перца, 2–3 кружочка моркови, небольшой кусочек острого перца (по желанию). Можно добавить лист базилика и сельдерея для дополнительного аромата.

Плотно уложите огурцы в банки вертикально. Приготовьте маринад: на 1 литр воды добавьте 1 ст. л. соли, 6 ст. л. сахара. Доведите до кипения и варите 2–3 минуты. В конце добавьте 1 ч. л. 70% уксуса (на литровую банку).

Залейте огурцы кипящим маринадом, оставляя около 1 см до края банки. Накройте стерильными крышками и простерилизуйте: литровые банки — 10 минут после закипания воды. Затем сразу закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Хранить такие огурцы можно при комнатной температуре — они никогда не помутнеют и не взорвутся. Пробовать можно уже через месяц, но настоящий вкус раскрывается через 2–3 месяца. Эти огурчики хороши как самостоятельная закуска, в салатах или как дополнение к мясным блюдам. Попробуйте — и этот рецепт станет вашим любимым!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
огурцы
соленья
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.