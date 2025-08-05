В тульских больницах остаются 14 пострадавших после ДТП с автобусом

В тульских больницах остаются 14 пострадавших после ДТП с автобусом

В больницах Тульской области медпомощь получают 14 госпитализированных пассажиров автобуса, попавшего в ДТП по пути из Луганска в Москву, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, девять пострадавших продолжат лечение амбулаторно, 11 — отказались от госпитализации.

По информации на 14:00 в стационарах областной, новомосковской, узловской и киреевской больниц и больницы скорой медицинской помощи находятся 14 человек, — написал Миляев.

Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, пассажирский автобус врезался в опору пункта взимания платы. Причиной аварии мог стать сильный туман. В салоне в момент ДТП находились 48 человек, в числе пострадавших есть дети.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщал, что медики госпитализировали 35 человек. По его словам, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, среди тех, кто получил травмы, трое детей.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела. Инцидент квалифицировали по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).