ДТП с пассажирским автобусом под Тулой обернулось уголовным делом СК возбудил уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом на трассе М-4 «Дон», в результате которого пострадали 39 человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Инцидент квалифицировали по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что медики госпитализировали 35 человек после ДТП с автобусом в Тульской области. По его словам, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, среди тех, кто получил травмы, трое детей.

Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, пассажирский автобус врезался в опору пункта взимания платы. Причиной аварии мог стать сильный туман. В салоне в момент ДТП находились 48 человек, в числе пострадавших есть дети.

До этого туристический автобус столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Ленинградской области. Транспортное средство попало в ДТП на регулируемом переезде станции Инема. В результате ДТП погибли два человека. Кроме того, минимум 10 пассажиров пострадали.