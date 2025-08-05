После ДТП с автобусом в Тульской области госпитализировали почти 40 человек

После ДТП с автобусом в Тульской области госпитализировали почти 40 человек Медики госпитализировали 35 человек после ДТП с автобусом в Тульской области

Медики госпитализировали 35 человек после ДТП с автобусом в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова. По его словам, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, среди тех, кто получил травмы, трое детей.

По оперативным данным, в ДТП с автобусом в Тульской области пострадали 39 человек, в их числе пятеро детей. Госпитализированы 35 пострадавших, включая троих детей, — сказал он.

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон». Следователи и прокуроры начали проверку аварии. На место выехали криминалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что авария с пассажирским автобусом могла произойти из-за сильного тумана. Транспортное средство столкнулось с опорой на пункте оплаты на автодороге.

До этого туристический автобус столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Ленинградской области. Транспортное средство попало в ДТП на регулируемом переезде станции Инема. В результате ДТП погибли два человека. Кроме того, минимум 10 пассажиров пострадали.