Маринованные огурцы и помидоры быстрого приготовления! Без стерилизации

Маринованные огурцы и помидоры быстрого приготовления! Без стерилизации

Маринованные огурцы и помидоры быстрого приготовления! Хотите сохранить вкус лета без лишних хлопот? Этот рецепт маринованных овощей не требует стерилизации и готовится за считаные минуты!

Ингредиенты (на 1 литровую банку)

Помидоры (небольшие, плотные)

Огурцы (корнишоны)

Чеснок — 2–3 зубчика

Острый перец — 0,5 стручка (по желанию)

Петрушка — 2–3 веточки

Перец душистый — 3–4 горошины

Перец чёрный — 5–6 горошин

Для маринада (на 1 л воды)

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.

Приготовление

В чистую банку плотно уложите помидоры, огурцы, чеснок, перец и зелень. Залейте овощи крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксусную эссенцию. Доведите до кипения. Горячим маринадом залейте овощи в банке, сразу закатайте крышкой. Переверните банку, укутайте и оставьте до полного остывания.

Хрустящие овощи с лёгкой кислинкой идеально дополнят мясные блюда и зимние застолья! Храните в прохладном месте.

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