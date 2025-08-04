Маринованные огурцы и помидоры быстрого приготовления! Без стерилизации

Маринованные огурцы и помидоры быстрого приготовления! Хотите сохранить вкус лета без лишних хлопот? Этот рецепт маринованных овощей не требует стерилизации и готовится за считаные минуты!
Ингредиенты (на 1 литровую банку)
- Помидоры (небольшие, плотные)
- Огурцы (корнишоны)
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Острый перец — 0,5 стручка (по желанию)
- Петрушка — 2–3 веточки
- Перец душистый — 3–4 горошины
- Перец чёрный — 5–6 горошин
Для маринада (на 1 л воды)
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.
Приготовление
- В чистую банку плотно уложите помидоры, огурцы, чеснок, перец и зелень. Залейте овощи крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
- Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксусную эссенцию. Доведите до кипения. Горячим маринадом залейте овощи в банке, сразу закатайте крышкой.
- Переверните банку, укутайте и оставьте до полного остывания.
Хрустящие овощи с лёгкой кислинкой идеально дополнят мясные блюда и зимние застолья! Храните в прохладном месте.
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