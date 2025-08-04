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04 августа 2025 в 10:30

Маринованные огурцы и помидоры быстрого приготовления! Без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные огурцы и помидоры быстрого приготовления! Хотите сохранить вкус лета без лишних хлопот? Этот рецепт маринованных овощей не требует стерилизации и готовится за считаные минуты!

Ингредиенты (на 1 литровую банку)

  • Помидоры (небольшие, плотные)
  • Огурцы (корнишоны)
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Острый перец — 0,5 стручка (по желанию)
  • Петрушка — 2–3 веточки
  • Перец душистый — 3–4 горошины
  • Перец чёрный — 5–6 горошин

Для маринада (на 1 л воды)

  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.

Приготовление

  1. В чистую банку плотно уложите помидоры, огурцы, чеснок, перец и зелень. Залейте овощи крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.
  2. Слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и уксусную эссенцию. Доведите до кипения. Горячим маринадом залейте овощи в банке, сразу закатайте крышкой.
  3. Переверните банку, укутайте и оставьте до полного остывания.

Хрустящие овощи с лёгкой кислинкой идеально дополнят мясные блюда и зимние застолья! Храните в прохладном месте.

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соленья
огурцы
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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