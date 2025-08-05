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05 августа 2025 в 15:15

Появилось видео момента ДТП с автобусом в Тульской области

Фото: Пресс-служба правительства Тульской области/РИА Новости

Момент ДТП с автобусом под Тулой попал на видео, сообщает Telegram-канал «Подъем». По предварительным данным, водитель из-за сильного тумана поздно заметил расположенный на трассе пункт оплаты.

В ДТП пострадали 34 человека, включая троих детей. Их доставили в районные и областные больницы.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Пассажирский автобус столкнулся с опорой пункта взимания платы. Причиной аварии мог послужить сильный туман. В момент ДТП в салоне находились 48 человек, среди пострадавших есть дети.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что медики госпитализировали 35 человек. По его словам, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, среди тех, кто получил травмы, трое детей.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела. Инцидент квалифицировали по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев позже сообщил, что в больницах региона медпомощь получают 14 из 34 госпитализированных пассажиров. По его словам, девять пострадавших продолжат лечение амбулаторно, 11 — отказались от госпитализации.

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