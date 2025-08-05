Режиссер московского театра разнес половину бара в пьяном угаре

Telegram-канал Mash сообщил, что режиссер «Электротеатра „Станиславский“» Виталий Лабутин снова устроил пьяный дебош в московском баре. По информации канала, инцидент произошел ночью на Автозаводской улице.

Mash отметил, что Лабутин в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, в том числе приставал к посетителям, хамил охране и даже разбил о сцену арбуз, на котором после поскользнулся один из гостей. Канал добавил, что, когда дебошира выгнали из заведения, он выбил стекло входной двери, оторвал кусок потолка и несколько раз ударил по собственной машине.

Mash уточнил, что в результате пострадали еще двое людей — мужчину ранило стеклянными осколками, а девушка получила удар кулаком по лицу. Лабутина, по данным канала, задержали и доставили в отдел полиции, комментировать произошедшее режиссер отказался.

Ранее российского телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса Калининград — Москва. Причиной стало неадекватное поведение юмориста на борту. В частности, артист донимал людей еще в зоне выхода на посадку. На борт он поднялся только благодаря одному из пассажиров, а в ответ на просьбу показать посадочный талон нагрубил стюардессе.