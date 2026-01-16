Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:28

В Раде предсказали конец государственности на Украине

Тимошенко допустила утрату независимости Украины в ближайшие пять лет

Главное здание Верховной рады Украины в Киеве Главное здание Верховной рады Украины в Киеве Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, страна рискует сохранить только формальные атрибуты государственности, сообщает украинское издание УНИАН.

У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет, — сказала Тимошенко.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политсилы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В НАБУ полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий выгоду.

Позже Тимошенко назвала правительство президента Украины Владимира Зеленского фашистским. По словам экс-премьера, она стала жертвой политического преследования, и ей неоднократно предлагали уехать из страны, но она осталась, чтобы показать всем, что «делает со страной эта свора».

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что новые коррупционные обвинения против Тимошенко стали последней каплей в вопросе финансирования Киева. По ее словам, Евросоюзу следует прекратить оказание помощи Украине. Она призвала перенаправить деньги польских налогоплательщиков на решение внутренних задач и улучшение положения граждан самой Польши.

