16 января 2026 в 15:22

В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Франция не в состоянии предоставить Украине важные разведывательные данные, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, что Париж якобы передает две трети всех разведданных ВСУ. По словам депутата, Вашингтон сильно опережает Париж по числу спутников.

В Европе соревнуются в том, кто больший русофоб, перетягивая одеяло на себя, хотя то тут, то там из-под него высовываются голые ноги. Макрон может сколько угодно изображать из себя бывалого разведчика, снабжающего информацией ВСУ, но от фактов никуда не денешься — у Франции всего 130 спутников на орбите, которые не идут ни в какое сравнение с 11 300, что есть у США, и, конечно, не могут давать полной картины происходящего на фронте. Или где-то в украинских деревнях вдоль передовой находятся глубоко законспирированные французы, передающие сведения в Париж по рации? И как вообще можно делить весь массив данных на сектора? — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что Макрону нравится играть роль Наполеона, демонстрируя свою военную мощь перед соотечественниками и набирая политические очки. Однако, по словам Журавлева, без американской спутниковой разведки ВСУ были бы бессильны и давно потерпели бы поражение. Депутат также отметил, что французам в этом конфликте досталась скромная роль военных инструкторов, чьи казармы периодически подвергаются атакам российских дронов и ракет.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Франция не играет ключевой роли в обеспечении ВСУ разведывательными данными. По его словам, основным партнером Украины в этом вопросе остаются Соединенные Штаты.

