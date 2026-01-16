Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 15:35

Зеленский упрекнул Запад в неторопливости с поставками ракет

Зеленский объявил об укомплектовании всех систем ПВО на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ряд систем противовоздушной обороны Украины до утра 16 января не имели ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что поставки уже состоялись, однако ему приходится «выбивать» каждый пакет ракет, передает украинское издание «Страна.ua». О каких именно системах идет речь — неизвестно.

До этого Financial Times написал, что Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта при определенных условиях. Речь идет о возможности представить итоги переговоров как политический успех Киева.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что санкции США против соратников президента Украины могут стать действенным механизмом для сдвига мирного процесса по урегулированию кризиса с мертвой точки. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп способен таким образом повлиять на позицию Киева, который не заинтересован в завершении конфликта.

Тем временем Politico сообщило, что попытки европейских лидеров восстановить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным натолкнулись на жесткую критику со стороны Великобритании. Это мнение приводит к дипломатическому расколу в Евросоюзе.

ПВО
Владимир Зеленский
Украина
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили причины долгой адаптации после праздников
Защита осужденного генерала Попова подала кассационную жалобу
В Госдуме обсудят возможность ускорить рассмотрение жалоб авиапассажиров
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
Ушел из жизни основатель Ginza Project Лапин
Российский посол заявил об участии Путина в Совете глав стран СНГ
Появились подробности расправы над россиянкой на Гоа
Психолог дала советы, как быстро и эффективно снизить тревожность
Названы 10 регионов, где ожидаются самые сильные в России морозы
В ГД высказались о требовании Польши выплатить компенсацию за действия СССР
Раскрыто, что сообщили США главе МИД Гренландии
«Е-шки» в продуктах: какие полезны, а какие лучше обходить стороной
Полиция обстреляла Porsche в Балашихе 16 января: что известно, жертвы
Раскрыто, как часто начальники создают нездоровую атмосферу на работе
Освобожденное Закотное показали на видео
«Он убийца»: друг Усольцева озвучил страшную версию исчезновения его семьи
Трое немцев сходили из Финляндии в Россию и обратно на снегоступах
«Под контролем»: командующий «Западом» доложил о ситуации в Купянске
Россиянина повесят на Гоа? Мужчина перерезал горло девушке на курорте
Найдена особенность зумеров-работников с точки зрения психического здоровья
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.