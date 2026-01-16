Зеленский упрекнул Запад в неторопливости с поставками ракет Зеленский объявил об укомплектовании всех систем ПВО на Украине

Ряд систем противовоздушной обороны Украины до утра 16 января не имели ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что поставки уже состоялись, однако ему приходится «выбивать» каждый пакет ракет, передает украинское издание «Страна.ua». О каких именно системах идет речь — неизвестно.

До этого Financial Times написал, что Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования конфликта при определенных условиях. Речь идет о возможности представить итоги переговоров как политический успех Киева.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что санкции США против соратников президента Украины могут стать действенным механизмом для сдвига мирного процесса по урегулированию кризиса с мертвой точки. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп способен таким образом повлиять на позицию Киева, который не заинтересован в завершении конфликта.

Тем временем Politico сообщило, что попытки европейских лидеров восстановить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным натолкнулись на жесткую критику со стороны Великобритании. Это мнение приводит к дипломатическому расколу в Евросоюзе.